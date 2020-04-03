Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Общественная организация инвалидов «Надежда» из Ростова-на-Дону присоединилась к акции взаимопомощи в период самоизоляции граждан из-за распространения коронавируса и подготовила продуктовые наборы для инвалидов.

Наборы получат около 140 семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов. Развозить продуктовые наборы организации поможет группа волонтеров-родителей.

Подобные инициативы организованы по всей стране. Всего к акции взаимопомощи присоединились более 4,8 тысяч организаций и предпринимателей.