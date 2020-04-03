Москва, , 10:59 — REGNUM Из 448 новых случаев коронавируса SARS-CoV-2, выявленных в Москве, почти половина приходится на людей моложе 45 лет. Об этом сообщает 3 апреля столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В оперштабе уточнили, что вирус за минувшие сутки выявили у 119 человек в возрасте от 18 до 45 лет, у 159 человек старше 46-ти, но моложе 65 лет и у 73 человек старше 65 лет. Заражение подтвердилось у 17 несовершеннолетних.

Указано также, что в 53,5% случаев заразились женщины, в 46,5% случаев — мужчины. Общее количество подтверждённых заражений в Москве достигло 2923.

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