Ярославль, , 10:53 — REGNUM Заводские рабочие советы ярославских моторостроительных заводов «Группы ГАЗ» — «Автодизель» и «Ярославского завода дизельной аппаратуры» — в сложный период эпидемии решили помочь пожилым людям, ранее не один год проработавшим на предприятиях. Волонтеры доставляют продукты питания на дом одиноким и маломобильным ветеранам труда.

Руководство предприятий поддержало эту акцию, выделив необходимые средства на продуктовые наборы для ветеранов, средства личной защиты и транспорт для добровольцев.

Волонтеры подготовили более 80 наборов продовольствия, рассчитанных примерно на месяц. В составе набора — только качественные продукты с большим сроком годности: тушенка, консервы, крупы, макароны, печенье и др.

«В период эпидемии люди старшего поколения оказались в зоне риска. Из дома им рекомендовано выходить как можно реже и только за самым необходимым, но и это может быть рискованно. У многих наших ветеранов нет ни родных ни близких. Кто-то вовсе не покидает своей квартиры, потому что слабо видит или плохо ходит. Поэтому мы с волонтерами объединились для помощи нашим пенсионерам — привезли им месячный запас продуктов, чтобы они были обеспечены всем необходимым на период самоизоляции», — рассказала о мотивах волонтёров сотрудница ПАО «Автодизель» Елена Смурыгина.

Все волонтёры прошли обязательное медицинское обследование. Визит к ветерану происходит только после предварительного телефонного звонка и с соблюдением всех необходимых защитных мер. Добровольные помощники не заходят в квартиру, оставляют пакеты с продуктами у двери, общение с ветераном происходит с расстояния не менее 3 метров. У каждого волонтёра есть защитные плащи, перчатки, маски и антисептики.

«Спасибо большое руководству нашего предприятия и волонтерам, что не забывают о нас и помогают в такое непростое время. Чувствую себя хорошо, а благодаря вам — еще лучше», — благодарит за помощь ветеран Ярославского моторного завода Тамара Игоревна Машталер.

Волонтёры планируют регулярно проводить такие акции во время эпидемии, пока не будет полностью снят режим самоизоляции.