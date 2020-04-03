Мехико, , 10:52 — REGNUM Косплеер Бэтмена ездит на бэтмобиле по улицам Мексики и следит за тем, чтобы люди соблюдали карантин. О необычном активисте 3 апреля рассказывает портал ComicBook.

https://twitter.com/PortalMX_/status/1243699889227300864

Из-за пандемии коронавируса энтузиаст не может патрулировать улицы пешком, поэтому он перемещается на своей личной копии бэтмобиля. По словам активиста, он был шокирован тем, как много людей продолжают нарушать карантинный режим.

Напомним, Бэтмен — это популярный персонаж комиксов американского издательства DC Comics. В первоисточнике он перемещается по городу на сверхсовременном автомобиле под названием бэтмобиль.

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