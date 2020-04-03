Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по данным на 3 апреля не выявлено. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В настоящее время на Дону официально зарегистрировано девять случаев заболевания COVID-19. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Медицинское наблюдение за ними продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области с 31 марта действует режим всеобщей изоляции. Большинство жителей региона следуют принятым мерам борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Нарушителям карантина выписывают штрафы.

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