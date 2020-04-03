Стокгольм, , 10:53 — REGNUM В Швеции повсеместно не хватает защитного снаряжения для работы с зараженными COVID-19 пациентами. Не в последнюю очередь это относится к системе здравоохранения страны, в которой, согласно внутренним же документам медиков, сотрудники заболевают после заражения коронавирусом. Тем не менее, страна может даже потерять необходимое медицинское оборудования для работы с инфицированными гражданами. Причина заключается в шведской бюрократии. Об этом 3 апреля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

В настоящее время поступает многочисленные примеры критики со стороны шведских компаний, которые хотят и готовы поставлять оборудование. Представители бизнеса, в свою очередь, считают, что правила государственных закупок в Швеции затрудняют их продажи.

Одним из примеров бюрократических проволочек стал инцидент с недавно запущенной компанией Fenix Healthcare, которая поставляет оборудование напрямую из Китая. Сообщается, что компания получила заказ на 10 000 защитных костюмов, которые были бы направлены в систему здравоохранения в район Большого Стокгольма. Но, несмотря на отсутствие средств защиты в машинах скорой помощи, а также на то, что некоторые из тех, кто работает в автомобилях скорой помощи, заболели коронавирусом, сделка не состоялась.

Причина заключалась в том, что правила разрешали только счета с 30-дневным сроком оплаты, в то время как возросший спрос означал, что китайские поставщики начали платить заранее. Представители шведских СМИ собираются задавать вопросы ответственным властям, почему бюрократические правила могут помешать сохранению жизней шведских граждан.