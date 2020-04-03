Нижний Новгород, , 10:49 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 апреля 10:30 мск подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб России. Таким образом, общее число выявленных в Поволжье случаев COVID-19 достигло 185.

Так, 11 новых случаев подтверждено в Пензенской области, шесть — в Татарии, четыре — в Саратовской области, три — в Кировской области, один новый случай — в Пермском крае.

Таким образом, максимальное число случаев COVID-19 на данный момент выявлено в Пензенской области — 27, по 25 — в Татарии и Нижегородской области, 21 — в Пермском крае, 19 — в Саратовской области, 17 — в Самарской области, 15 — в Кировской области, 12 — в Оренбургской области, 10 — в Башкирии, по четыре — в Мордовии, Удмуртии и Марий Эл, по одному — в Ульяновской области и Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне число подтверждённых в Поволжье случаев заражения коронавирусом увеличилось на 31. Во всех регионах действует режим повышенной готовности, в рамках которого жители должны соблюдать режим самоизоляции. В Татарии и Нижегородской области населению предлагается получить пропуск или qr-код для выхода в магазин или аптеку.

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