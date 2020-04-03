Москва, , 10:48 — REGNUM За сутки в России подтвердился 601 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 3 апреля сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Этот показатель ниже, чем сутками ранее, когда подтвердили 771 новый случай заражения.

На первом месте по заболеваемости Москва — 448 человек. Далее идут Московская область — 34 человека, Краснодарский край — 17 человек, Пензенская область — 11 человек. По десять подтверждённых случаев заражений в Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Девять случаев в Петербурге, восемь — в Ханты-Мансийском автономном округе. В Татарии шесть заболевших, в Калмыкии и Тюменской области по пять. Четыре человека подхватили вирус в Саратовской области. По три заразившихся в Липецкой, Астраханской и Кировской областях, а также в Еврейском автономном округе.

По два человека заболели в Брянской, Челябинской, Ивановской областях, Крыму, Чечне и Приморском крае. По одному человеку заразились в Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Иркутской, Свердловской областях, Пермском и Хабаровском крае, Бурятии и Ингушетии. Всего 32 региона.

Общее число заразившихся коронавирусом — 4 149 случаев в 78 регионах.