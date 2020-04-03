Москва, , 10:49 — REGNUM По состоянию на 3 апреля в России был зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом 3 апреля сообщается на официальном правительственном портале «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество зараженных коронавирусом в стране составило 4149 человек. При этом 281 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус» был выписан из больницы. Сообщается, что 34 человека с коронавирусом скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на 3 апреля выздоровели 168 человек с коронавирусом.

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