Стокгольм, , 10:51 — REGNUM Многие страны в Европе уже ограничили свободу передвижения своих граждан в результате распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Но в шведском законодательстве нет условий или правовых оснований, чтобы идти по стопам других стран. Об этом 2 апреля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Некоторые ограничения в Швеции все же были также введены. Среди них — ограничение на проведение публичных мероприятий с численностью более 50 человек, закрытие многих фирм и предприятий, ограничение работы ресторанов, баров и кафе. Помимо прочего, были внесены изменения в действующее шведское законодательство, например, возможность закрывать школы. Но шведские ключевые слова остаются «свобода» и «ответственность».

Одно из объяснений этому можно найти в шведской правовой системе — право жителей Швеции на перемещение защищено конституционно. Свобода передвижения гарантирована всем. Таким образом, установление всеобщего комендантского часа невозможно, исходя из шведского законодательства.

«Согласно предварительной работе над Актом о форме правления (прим.: один из основных конституционных источников права в Швеции), действующие нормы подтверждают, что требуется специальное законодательство, чтобы запретить свободное передвижение в «определенной стране» или посещение других частей страны», — заявил Титти Мэттссон, профессора публичного права в Университете Лунда.

Правовед также отметил, что в Швеции существует запрет на ограничение права граждан покидать свое место жительства, за исключением больших территорий, таких как пограничные зоны и части архипелагов на границе.