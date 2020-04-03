Благовещенск, , 10:47 — REGNUM Полицейские Благовещенска выявили гражданина, нарушившего законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Амурской области.

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Факт нарушения был установлен во время проведения специального рейда, в ходе которого было установлено, что мужчина, 1966 года рождения, получив от Управления Роспотребнадзора по Амурской области постановление об изоляции по месту жительства, после возвращения из-за границы, нарушил закон.

«Достоверно зная, что после прибытия из-за границы он должен находиться на самоизоляции в течение 14 дней, продолжил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя», — сообщили в полиции.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Как сообщало ИА REGNUM, в РСО-Алания за нарушение режима самоизоляции оштрафовано 39 человек.