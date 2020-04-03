Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Летнюю сессию в вузах следует перевести в онлайн-режим из-за коронавируса. С такой идеей выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Предложение уже направлено в Министерство науки и высшего образования России.

«Мы вышли с предложением, чтобы сессии сдавать в режиме онлайн. Почему бы нет? Техника позволяет. Это сократит общение и сохранит здоровье», — сказал Беглов в эфире телеканала «78».

Кроме того, Смольный предложил Министерству просвещения РФ продлить до 30 апреля режим дистанционного обучения в школах. Напомним, в Петербурге 15 тыс. детей не имели необходимых технических средств, чтобы перейти на «удаленку», но город обещал помочь им с этим.

Накануне президент Владимир Путин объявил «нерабочие дни» до конца апреля, но предложил губернаторам регионов самим определяться, в каком режиме будет происходить борьба с коронавирусом на их территории и какие предприятия и организации будут работать.

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