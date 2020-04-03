Москва, , 10:45 — REGNUM Российские железные дороги отменили 53 поезда дальнего следования из-за развития ситуации с коронавирусом, сообщили 3 апреля в пресс-службе компании.

ОАО «РЖД» также ограничило частоту курирования еще 37 поездов, в том числе составов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. График движения поездов изменят только в том случае, если на маршруте есть иной способ проезда к месту назначения.

Кроме того, количество поездов также будут сокращать, если спрос на билеты составит менее 25% от общего количества мест в поезде. Вместе с тем транзитные поезда совершат дополнительные остановки для сохранения сообщения в малых населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля ОАО «РЖД» отменило штрафы за возврат билетов. Кроме того, в компании сократили сроки продажи билетов на поезда дальнего следования.

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