Москва, , 10:44 — REGNUM По итогам совещания с членами правительства России, состоявшегося 17 марта 2020 года, президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений. Текст документа опубликован на сайте президента России 2 апреля.

Задачи правительства РФ

До 1 мая 2020 года правительству России поручено разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.

Затем программа будет представлена на рассмотрение на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

До 1 сентября на правительство возлагается широкий круг других задач.

Так, министры должны проработать вопрос об упрощении порядка осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий при реорганизации производственных зон, разработать краткосрочные программы профессиональной подготовки для рабочих строительной отрасли и предложения о мерах повышения инвестиционной привлекательности проектов жилищного строительства (по договору найма, в частности, жилищного фонда социального использования).

Правительство также сократит сроки предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства; предложит в законодательство РФ изменения для сокращения до одного месяца срока внесения изменений в документы территориального планирования (для размещения объектов федерального, регионального и местного значения) и упрощение процедуры согласования документов территориального планирования.

Наконец, министры должны разработать предложения по упрощению процедуры государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.

Рекомендации Банку России

Центральному банку президент рекомендует проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов.

Также регулятору предложили выработать меры по стимулирующему регулированию деятельности кредитных и иных финансовых организаций, чтобы повысить доступность ипотечных кредитов для граждан.

Профилактика эпидемии

На правительство возложена ответственность по предоставлению гражданам своевременной и достоверной информации о COVID-19 в мире и в РФ, а также проведение разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики с привлечением волонтёров.

Предпринимаются усилия по наращиванию производства средств индивидуальной защиты, а также формированию резерва указанных средств для государственных и муниципальных нужд. Доклад по исполнению производится еженедельно.

Активная работа идёт по линии федеральных научных, медицинских и иных организаций по созданию новых тест-систем для диагностики инфекции и разработке вакцин для её профилактики (доклад — раз в две недели).

Кроме того, учтены допрасходы из федерального бюджета на доплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией, сотрудникам Роспотребнадзора и подведомственных организаций, задействованным в обследовании и выявлении инфицированных граждан.

До 10 апреля правительство должно обеспечить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов.

Совместно с регионами

Региональным властям совместно с правительством РФ поставлена задача по созданию необходимого количества больничных коек для госпитализации заражённых, формированию резервов необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем.

Кроме того, власти должны создать условия для работы персонала медицинских организаций, непосредственно оказывающего медицинскую помощь больным, и разработать рекомендации для организаций всех форм собственности об использовании в отношении работников (в первую очередь граждан, имеющих детей дошкольного и школьного возраста) гибких форм занятости, в том числе дистанционных форм, и обеспечить организацию такого дистанционного обучения. Докладывать президенту об этом будут в еженедельном режиме.

Наконец, президент поручил проработать меры по обеспечению устойчивости системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, устойчивости и сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по минимизации указанных последствий для граждан Российской Федерации. Первый доклад по итогам работы в этом направлении состоится до 15 апреля, далее — ежеквартально.