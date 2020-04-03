Стокгольм, , 10:49 — REGNUM По данным Всемирной организации здравоохранения, человек может быть признанным зараженным до появления у него первых симптомов коронавирусной инфекции COVID-19. Однако Агентство общественного здравоохранения Швеции ограничилось советом «оставайтесь дома, если вы заболели» — даже для тех, кто был в зонах риска, и тех, кто работает с этими группами риска. Сейчас это приводит к массовому заражению и гибели пожилых шведов в домах престарелых по всей стране. Тем не менее ни правительство Швеции, ни Агентство общественного здравоохранения Швеции не считают себя ответственными за то, что происходит. Об этом 3 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Согласно заявлению министра по социальным вопросам в Швеции Лены Хелленгрен, лично она и ее ведомство не отвечают за то, что происходит в домах престарелых по всей стране. Когда 27 апреля министр давала интервью, она вместо этого обвинила работодателей учреждений, отвечающих за опеку над пожилыми людьми, которые, как она утверждала, проигнорировали советы по мерам безопасности Агентства общественного здравоохранения.

«Работодатели несут ответственность. И я думаю, что сейчас это дает о себе знать», — завила министр.

Другим человеком, который также, по его собственному мнению, не несет ответственности за неправильные советы, является государственный эпидемиолог Швеции из Агентства общественного здравоохранения Андерс Тегнелл.

«Нет, многие люди работают над этими вопросами. Мы все несем коллективную ответственность за защиту пожилых людей», — заявил Тегнелл.