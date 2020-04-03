Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё один случай COVID-19. Об этом сообщается в оперативной сводке Роспотребнадзора.

Теперь в регионе официально признано 39 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Погибших от COVID-19 в области нет. Вылечились уже 12 человек, их выписали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что новым коронавирусом заразились жители четырёх свердловских городов. В этот список попали Екатеринбург, Камышлов, Заречный и Ревда.

Читайте ранее в этом сюжете: Здесь ищут коронавирус: фоторепортаж из лаборатории в Екатеринбурге