Набережные Челны, Татария, , 10:43 — REGNUM Производство защитных масок и противоэпидемиологических костюмов для медиков запустило ПАО «КАМАЗ». Их КамАЗ бесплатно передает медикам.

За базу при разработке противоэпидемиологических костюмов приняты образцы противочумной спецодежды. После апробации первых экземпляров костюмов медиками костюм был доработан и подготовлен к массовому пошиву.

Материю для костюма взяли менее плотную, а вместо капюшонов и очков применили шлемы, которые не оставляют на лицах отпечатков и шрамов по сравнению с длительным ношением масок. Костюм представляет собой одноразовое изделие, которое после двух часов носки требуется утилизировать.

КамАЗ открыл пошивочные цеха на каждом заводе. Всего на них трудятся около 50 работников, которые к 9 апреля смогут подготовить 5000 костюмов.

Кроме костюмов, завод также наладил производство медицинских масок.