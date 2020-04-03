Москва, , 10:42 — REGNUM В России число жертв коронавирусной инфекции увеличилось на четыре человека. Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Так, летальные случаи зафиксированы в Пермском крае и Москве. Два человека умерли в Коми. В общей сложности за весь период пандемии число смертельных случаев в России от коронавирусной инфекции достигло 34.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 подтверждённых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. Число выписанных пациентов выросло до 281.