Уфа, , 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 3 апреля 33-летний житель Уфы находился в общественном месте в микрорайоне Затон на улице Лётчиков. Тем самым он нарушил режим самоизоляции, который введен указом главы Башкирии 31 марта текущего года.

Стражи порядка составили протокол по статье 6.3 КоАП РФ. В суде мужчина признал свою вину. В результате суд оштрафовал уфимца на 15 тысяч рублей.

Отмечается, что стражи порядка составили 15 подобных протоколов, которые уже переданы в суды для рассмотрения. Ранее сообщалось, что 30 марта текущего года Госдума РФ приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

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