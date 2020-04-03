Петропавловск-Камчатский, , 10:59 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский (СР), комментируя отставку губернатора края Владимира Илюхина, высказал убеждение в том, что Камчатку уже почти бывший губернатор оставляет в разрухе и разорении. К ситуации с короновирусом регион не готов, нарастает дефицит лекарств, цены на продукты растут, предприниматели близки к панике, заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

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«Илюхин уходит, оставляя Камчатку в ужасающей разрухе. Все нацпроекты провалены — что по строительству жилья, что по демографии, что по сельскому хозяйству. В правительстве между чиновниками грызня. Дефицит врачей ужасающий. Дефицит лекарств нарастает с каждым днем. Ко мне почти ежедневно сейчас обращаются люди, больные диабетом. Они жалуются на то, что лекарств для них нет. А это ведь льготная категория! Они должны быть обеспечены лекарствами, жизненно важными лекарствами! Но чиновники им говорят: приходите в начале мая! А ведь диабетики в группе риска по коронавирусу!» — рассказал Михаил Пучковский.

Парламентарий также отметил, что нарастает напряженная ситуация с ценами на продукты питания, а в предпринимательской среде всё чаще заметны панические настроения.

«Камчатка, я всегда это говорил и говорю, на 80% может сама себя обеспечивать продуктами. Но — не обеспечивает. Все сельхозпроекты провалены, мы полностью зависим от завоза продовольствия. В сегодняшней ситуации это катастрофически опасно. Цены растут. Я сегодня зашел в несколько магазинов — огурцы, самые дешевые, 340 рублей, помидоры от 400 рублей. И цены растут. Многие предприниматели сейчас просто отправили людей в неоплачиваемые отпуска. Они говорят, что им просто нечем платить зарплату! А ведь это только начало карантина. У людей заканчиваются накопления, а у кого-то их и не было вовсе. Люди спрашивают: на что мы будем жить? Я не знаю, что им ответить. Нового губернатора, который придет вместо Илюхина, мне, честно скажу, по-человечески жалко. Ему придется восстанавливать регион фактически с нуля, все сферы».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Илюхин написал заявление об отставке.