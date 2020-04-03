Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Ленинградская область впервые с начала пандемии коронавируса обогнала соседний Санкт-Петербург по числу зараженных COVID-19 за одни сутки.

В Ленинградской области за 2 апреля выявлено 10 зараженных, в то время как в Петербурге — 9. Об этом 3 апреля сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число заболевших в Петербурге за всё время составило 156 человек, двое из них умерли; в Ленинградской области заболел коронавирусом 41 человек, умерших нет.

Всего в России за прошедшие сутки зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах. Летальных исходов за сутки — четыре, а полностью выздоровевших 46 человек. С начала эпидемии в России Москва и Московская область занимают лидирующие позиции, там за сутки выявлено 448 и 34 зараженных человека, соответственно.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек», — отмечают в оперштабе.

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