Симферополь, , 10:52 — REGNUM В Крыму готовят к выписке двух пациентов, переболевших COVID-19. Об этом 3 апреля в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Два человека на грани выписки, но пока мы их в статистике не даём», — сообщил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму зафиксировали два новых случая коронавируса. Один заболевший — крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников. Второй — москвич, который приехал в Крым к родственникам.

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