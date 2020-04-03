Оренбург, , 10:36 — REGNUM В общественном транспорте Оренбургской области принимают усиленные меры по дезинфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Кроме ежедневной влажной уборки, два раза в день, проводится полная дезинфекция салонов общественного транспорта. Поверхности, поручни и сидения обрабатываются хлорным раствором после завершения каждого рейса и на конечных остановочных пунктах. В день каждая единица транспорта обрабатывается пять-десять раз.

В поездах и на железнодорожных станциях дезинфицируют салоны электричек, кассы и турникеты.

Напомним, в Оренбуржье с 1 апреля введен режим обязательной самоизоляции. Ограничение объявлено в целях пресечения распространения коронавирусной инфекции.

По данным минздрава области, на 2 апреля в регионе подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Оренбуржье — 13, в том числе один по клиническим показаниям. Кроме того, один случай завершился летальным исходом. В больницах находятся 15 пациентов, у них подтвержденные и предварительные диагнозы коронавирусной инфекции.

Под наблюдением медиков на домашнем карантине пребывают 3 118 человек. Сняты с карантина 1,3 тыс. человек. Помимо этого, 53 человека, прибывшие из-за рубежа, с клиникой ОРВИ находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. Результат анализов на коронавирус у всех отрицательный за исключением подтверждённых случаев.