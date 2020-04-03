Киев, , 10:40 — REGNUM На Украине число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 942. Об этом сообщили 3 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, единственной областью Украины, где не выявили случаев заражения коронавирусом, остаётся Николаевская область.

Так, в Киеве зафиксировали 180 случаев, а в Черновицкой области — 171 случай.

Отметим, что с 3 апреля Черновицкую область Украины закрыли на въезд и выезд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Украины в США попросило американского предпринимателя Илона Маска передать Украине аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

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