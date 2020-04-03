Москва, , 10:37 — REGNUM Фотомодель София Никитчук, обладательница титула «Мисс Россия — 2015», госпитализирована в медицинский центр в московской Коммунарке. Об этом сообщает 3 апреля телеграм-канал Mash.

Причиной госпитализации стало подозрение на коронавирус нового типа. Отмечается, что недавно Никитчук вернулась с французского горнолыжного курорта Куршевель.

Самочувствие 26-летней модели в Москве ухудшилось, у неё возникли боль в горле и проблемы с дыханием. Результаты исследования на коронавирус пока не готовы.

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