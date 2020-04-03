Москва, , 10:29 — REGNUM Иск против правительства Москвы с требованием признать незаконным режим самоизоляции подал активист Дмитрий Кисиев, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Заявление от местного жителя поступило в суд 31 марта. Активист не согласен с указом мэра Москвы Сергея Собянина от 23 марта и просит признать незаконными ограничения на передвижение граждан.

Адвокат Мансур Гильманов прокомментировал «МБХ медиа» подачу иска. По его словам, подобные меры находятся в совместном ведении федеральных и местных властей. Ограничения могут вводиться на основании карантина, принятого главным санитарным врачом, считает адвокат.

Напомним, с 30 марта для всех жителей Москвы был введен режим самоизоляции. Выходить из дома разрешается только в случаях острой необходимости.

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