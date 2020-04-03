Белгород, , 10:34 — REGNUM 35 пациентов изолировано в обсерватор в Валуйках Белгородской области. За последние сутки туда добровольно приехал мужчина, вернувшийся из-за рубежа, сообщила 3 апреля журналистам заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.

Накануне в Белгородскую область вернулся мужчина, посетивший Польшу, Италию и Францию. Поскольку дома он не мог соблюсти режим самоизоляции, то принял решение провести две недели в обсерваторе в Валуйках. Всего там под наблюдением сейчас находятся 35 человек.

Самоизолированы в домашних условиях 1 716 человек, сняты с наблюдения 3 047 белгородцев. За сутки нарушили режим самоизоляции 25 граждан, к ним применены административные меры, 10 человек в розыске.