Уфа, , 11:05 — REGNUM Движение автотранспорта ограничили на территории Белорецкого района Башкирии. Об этом 2 апреля сообщил глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.

По его словам, такое решение было принято в рамках соблюдения режима полной самоизоляции. Поэтому въезды со стороны Магнитогорска и Учалов начали патрулироваться сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось о том, что власти Челябинской области уставили блокпосты на границе области с Башкирией и возвращают всех водителей и пассажиров по месту жительства (пребывания). При этом исключение делается только для автомашин, которые едут через Челябинскую область транзитом, а также для грузовиков, которые доставляют продукты питания и товары первой необходимости.

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