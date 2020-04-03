Симферополь, , 10:30 — REGNUM Два новых случая коронавируса зафиксированы в Крыму. Об этом 3 апреля в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«У нас за сутки двое новых заболевших. Один — крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников, второй — москвич, который в Крым к родственникам приехал», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Крыму официально зарегистрировано 18 человек случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе её выявили у пяти человек.

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