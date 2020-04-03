, 10:26 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Их обвиняют в превышении полномочий и применении насилия к подозреваемому, сообщили 3 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Факты избиения 47-летнего местного жителя участковыми одного из подразделений МВД по региону установили сотрудники управления ФСБ. Как стало известно, стражи порядка выявили, что мужчина совершил административное правонарушение. Посадив его в салон своего служебного автомобиля, полицейские избили нарушителя, в результате чего он получил множественные телесные повреждения.

Следствие по данному факту устанавливает все обстоятельства случившегося, решается вопрос о мере пресечения для участковых.