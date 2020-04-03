Новосибирск, , 10:25 — REGNUM Авиакомпания S7 присоединилась к всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, запустив акцию «Я дома», в рамках которой поддерживает ответственное отношение граждан к самоизоляции.

Авиакомпания за каждый день, который жители страны проведут дома, начислит тем, кто имеет бонусный счет программы лояльности S7 Приоритет по 100 бонусных миль. Их можно будет впоследствии обменять на билеты из спецпредложений авиакомпании.

К акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ по всей России присоединились уже более 4,8 тысяч организаций.