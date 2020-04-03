Элиста, , 10:23 — REGNUM Шесть новых случаев коронавируса подтверждено в республике Калмыкия по данным на 3 апреля. Об этом в прямом эфире 3 апреля сообщил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов. Общее число подтверждённых случаев в регионе составило семь человек.

«Итого у нас есть семь подтверждённых случаев из федерального центра и 11 подтвержденных на уровне нашей местной лаборатории. Самочувствие всех пациентов хорошее, на ИВЛ никого нет», — сообщил Кикенов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 31 марта сообщалось о двух подтверждённых случаях заражения коронавирусом на территории республики.

Добавим, что с 31 марта в регионе объявлен режим всеобщей самоизоляции.