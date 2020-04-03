Тбилиси, , 10:22 — REGNUM

За минувшие сутки в Грузии подтверждено 18 новых случаев коронавируса, говорится в информации, размещенной на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/.

Согласно официальной статистике, это самый большой прирост числа инфицированных за весь период с момента выявления в стране первого случая этого заболевания.

На 10:00 часов 3 апреля в Грузии фиксируется 148 подтвержденных случаев. Выздоровели 27 пациентов, в том числе один был выписан из больницы на утро сегодняшнего дня. В режиме карантина остаются 5550 человек, а в стационарах — 281 пациент.

Напомним, что первый случай коронавируса был подтвержден в Грузии 26 февраля. Зараженным оказался гражданин Грузии, который возвращался на родину из Ирана проездом через Азербайджан.

Пиковую стадию распространения в стране коронавируса грузинские эпидемиологи ожидают к концу апреля.