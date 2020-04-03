Вильнюс, , 10:29 — REGNUM Власти Литвы запретили въезд легковых автомобилей из России и Белоруссии на свою территорию. Решение принято в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, сообщил пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

Ограничение вступило в силу в полночь 3 апреля. Оно действует на всех контрольных пунктах. Попасть в Литву на легковой машине можно только через пункт Калвария-Будзиск на польской границе и через Салочяй-Гренцтале на латвийской границе.

«На грузовой транспорт это не распространяется», — цитирует Мишутиса BNS.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Литве объявлен карантин в связи с коронавирусом.

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