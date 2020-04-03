Роквилл, США, , 10:22 — REGNUM Bethesda Softworks подарит Steam-версию Fallout 76 всем обладателям игры в оригинальном лаунчере (программа запуска) компании. Об этом 2 апреля сообщил портал Eurogamer.

Эта акция будет доступна 13 апреля 2020 года. Она приурочена к скорому выходу масштабного дополнения Wastelanders.

Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра, посвящённая выживанию в постапокалиптическом мире будущего. Проект получил низкие оценки от геймеров и критиков.

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