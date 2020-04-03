Сеул, , 10:23 — REGNUM В марте 2020 года в Южную Корею прибыли 344 390 человек, что на 92% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По их словам, 75% прибывших пришлось на южнокорейцев. Известно, что число прибывших из Китая сократилось на 97%, до 24 912 человек, из США — на 58%, из стран Европы — на 71%.

По состоянию на 2 апреля в страну впервые после ужесточения карантинных мер и введения карантина прибыло менее 6 тыс. человек в сутки.

Читайте также: В Южной Корее введут обязательный карантин для всех прибывающих в страну