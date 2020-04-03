Москва, , 10:23 — REGNUM Духовное управление мусульман России обратилось к верующим с обращением, что весь мир охватила пандемия коронавируса, и всех нас ожидают непростые времена. Но, как учит ислам, если человек во всём, что с ним происходит, сможет увидеть благое, проявить истинные чувства верующего человека, основанные на терпении и смирении, то он получит награду от Всевышнего творца, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.

«Любые болезни и испытания — это, с одной стороны, момент для осмысления наших дел и поступков, а с другой стороны, проявление милости Всевышнего.

Для мусульман пандемия пришлась на три священных месяца поста, 100 дней нужно находиться в состоянии поста. Вольно или невольно пандемия приковала нас к нашим квартирам. Первая неделя мусульманского поста пройдет в режиме самоизоляции.

Я призываю всех мусульман воспринимать это не как трагедию, а воспринимать самоизоляцию как один из счастливых и благостных моментов жизни для верующих людей. Самостоятельно они вряд ли смогли бы приковать себя или уединиться в храме божьем.

А в дни самоизоляции наши дома превращаются в храмы божьи вместе с нашими детьми, семьями, когда мы получаем уникальную возможность почувствовать замирание и остановку времени и предаться не только религиозным и духовным размышлениям, но и задуматься о смысле своей жизни.

Главная мысль, как сохранять спокойствие и не подаваться пессимистическим настроениям в период пандемии коронавируса — строго соблюдать самоизоляцию, а свою душу предать Господу Богу, пребывать в здоровом образе тела и духа, заниматься спортом, читать книги, общаться с детьми.

Именно бодрость духа, желание выжить, выстоять в это непростое для страны время и будет способствовать нашей победе над коронавирусом», — высказал свое мнение Дамир Мухетдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в связи с угрозой эпидемии коронавируса продлил режим нерабочих дней до 30 апреля включительно.

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