Ярославль, , 10:20 — REGNUM Коронавирус не остановил работу по обслуживанию многоквартирных домов в Ярославле, хотя из-за режима самоизоляции и нерабочих дней увеличилось количество заявок для аварийных бригад управляющих компаний. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющие организации Ярославля. Очный прием граждан в ярославских управдомах сейчас не ведется. В связи с этим, рассказали в ГК «Альфа Групп», выросла нагрузка на колл-центр. Ярославцы просят проконсультировать по тому или иному вопросу, разъяснить действие тех или иных мер в сфере ЖКХ.

Работа аварийных бригад в Ярославле

Специалисты ярославских управдомов говорят об увеличении числа вызовов аварийных бригад на дом и связывают это с самоизоляцией ярославцев в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Мы работаем в штатном режиме и обеспечиваем комфортное проживание ярославцам. Наша работа всегда оценивается по оперативности реагирования и качеству выполненных работ. А в сегодняшних условиях это вдвойне важно. Хотелось бы, чтобы ярославцы соблюдали определенные правила, в частности, не сбрасывали в канализацию бытовой мусор. Мы в любом случае приезжаем и устраняем эти засоры» — поясняет инженер ГК «Альфа Групп» Иван Абрамов.

Управляющие компании усилили объемы санитарной обработки подъездов многоквартирных домов. Обработка ведется по графику, работают специальные бригады сотрудников.

«Обрабатываем перила, ручки входных дверей, мусоропроводов, домофоны, почтовые ящики, кнопки лифтов. В подъездах важно химическое обеззараживание тех мест, где чаще всего происходит прямой контакт людей. При самой химобработке для сотрудников обязателен спецкостюм, маска, бахилы», — рассказала руководитель отдела внутренней уборки ГК «Альфа Групп» Наталья Женихова.

Дезинфекция подъездов

Чтобы не допустить в квартиры ярославцев мошенников, в управляющих организациях Ярославля просят горожан обращать внимание не только на внешний вид сотрудников.

«У каждого специалиста управляющей компании обязателен бейдж и удостоверение, чтобы ярославцы могли убедиться, что это действительно сотрудник УК, что у него есть все необходимые допуски для работы с гражданами» — отмечает директор производственного подразделения группы компаний «Альфа Групп» Александр Голубев.

Как особо отметили корреспонденту ИА REGNUM в управляющих компаниях, работники ЖКХ и дальше будут исполнять решения федеральных и региональных властей и способствовать «Победе над коронавирусом».

Читайте ранее в этом сюжете: Управляющие компании Ярославля меняют работу для борьбы с коронавирусом