Москва, , 10:25 — REGNUM Более 4500 тестирований на коронавирус нового типа провели в Вооруженных силах РФ. Об этом 3 апреля говорится в бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке, опубликованном в Twitter Минобороны РФ.

Оборонное ведомство России сообщило, что среди российских военнослужащих случаев заражения коронавирусом не выявлено.

Сообщается также, что в период распространения коронавируса 32 госпиталя развернули спецотделения.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 апреля 2020 года в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. Жертвами вируса в стране стали 30 человек.

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