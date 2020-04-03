Благовещенск, , 10:17 — REGNUM В пятницу, 3 апреля, в десяти муниципальных образованиях Амурской области вводится пожароопасный сезон и противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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По информации регионального минсельхоза, в особый перечень вошли города Белогорск, Свободный, Циолковский, Прогресс и Райчихинск, а также Белогорский, Ивановский, Октябрьский, Свободненский, Серышевский районы.

«За прошедшие сутки на территории Амурской области было зарегистрировано 23 пала сухой травы», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС предложил ужесточить ответственность за поджёг сухой травы и организацию палов.