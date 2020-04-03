Рамалла , , 10:17 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас продлил карантинные меры еще на один месяц в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 3 апреля сообщил генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Эрекат на своей странице в Twitter.

По его словам, согласно введенным правилам, все торговые учреждения, за исключением аптек, закрываются с 17:00 по местному времени.

Он добавил, что на сегодняшний день число зараженных коронавирусной инфекцией в Палестине превышает 160 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции уже унесла жизни свыше 53 тыс. человек по всему миру, число инфицированных превысило 1 млн человек.

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