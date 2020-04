Лос-Анджелес, США, , 10:10 — REGNUM В многопользовательском шутере Apex Legends появится возможность играть в дуэте. Об этом 2 апреля сообщил портал Eurogamer.

Помимо этого в игре стартовало особое событие под названием The Old Way. Оно посвящено Бладхаунд — одной из главных героинь проекта.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Ранее геймеры могли играть в него только в команде из четырёх человек.

Читайте ранее в этом сюжете: «Цирк Мясника»: в Darkest Dungeon можно будет сразиться с другими игроками

Читайте развитие сюжета: Обладатели Fallout 76 смогут бесплатно получить Steam-версию игры