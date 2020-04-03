Лос-Анджелес, США, 3 апреля 2020, 10:10 — REGNUM В многопользовательском шутере Apex Legends появится возможность играть в дуэте. Об этом 2 апреля сообщил портал Eurogamer.
Помимо этого в игре стартовало особое событие под названием The Old Way. Оно посвящено Бладхаунд — одной из главных героинь проекта.
Напомним, Apex Legends — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Ранее геймеры могли играть в него только в команде из четырёх человек.
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