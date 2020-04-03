3 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Да, именно так: не много, а мало

Татьяна Шабаева, , 10:07 — REGNUM Конечно, интернет — это возможность доставки, онлайн-оплаты услуг, а также сетевого общения и удалённой работы. Всё это очень важно во время изоляции. Может быть, жизненно важно. Но мы очень скоро почувствуем, что этого катастрофически недостаточно.

Болезнь

Мы поймём — и даже не поймём, а именно нутром почувствуем, — как важен для нас свежий воздух. Как необходима возможность размять ноги. Если дисциплинированный, отрихтованный мозг откажется говорить нам это — самочувствие скажет нам это. То самое здоровье, во имя которого всё сейчас совершается.

Много ли человеку земли нужно? Три аршина? Но ведь три аршина земли нужно не человеку, а трупу, писал Чехов. А человеку — «нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа». Мы это очень скоро почувствуем. Другой вопрос: сможем ли мы хотя бы вновь побрести к этому идеалу.

Завоевать свободы трудно — потерять их очень легко. Если вы разумный человек — значит, вас легко убедить, что ваше здоровье превыше всего. А также здоровье других людей, ведь вы законопослушный человек, ответственный гражданин.

Александр Генис когда-то написал, что для демократии дождь бывает страшнее танков. Это верно. Танки — открытое принуждение, людям такое не нравится. Дождь — стихия. Сопротивляться стихии — неумно. Д’Артаньян в романе Дюма говорил маленькому Людовику XIV: разве голос разъярённой толпы не похож на раскаты грома?

Но что если совместить танки и дождь, прямое принуждение и стихию? Получится идеальный механизм управления, когда люди сами хотят, чтобы ими управляли. Боясь стихии, отдаются на милость принуждения. Сейчас происходит именно это.

Мне ответят: такое время.

Чтобы это время не затянулось и не начало уничтожать нас морально и физически, мы должны помнить некоторые человеческие вещи.

Во-первых, для людей совершенно естественно хотеть на землю, на свежий воздух. И уж тем более это естественно для северных людей, которые только что пережили зиму. Это нормальное желание, в том числе и с точки зрения заботы о здоровье. И люди, которые в минувшие выходные пошли гулять в парки, — это нормальные, хорошие люди. В том, что изоляция усиливается, — они не виноваты.

В том, что изоляция усиливается, виновато желание упростить управление людьми. Разобщёнными, поставленными на контроль людьми управлять гораздо проще.

Возможно, вам кажется, что сейчас — как раз то время, когда управление людьми надо максимально упростить, но вы хотя бы помните, что это техническая оптимизация процессов. Как на заводе. И при её внедрении безразлично, что вы будете об этом думать завтра. Если она окупится (будет удобна) — её оставят.

Вообще помните, что есть такое понятие, как завтра, — ведь вы, несомненно, надеетесь до него дожить.

То и дело приходится слышать: человечество никогда не сталкивалось с подобным… С подобным чем? С эпидемиями человечество сталкивалось часто, сталкивалось с гораздо более страшными. Нельзя сказать и того, что человечество никогда не сталкивалось с изоляцией во время эпидемий — и на острова отправляли, и в домах замуровывали, и жилые поселения закрывали. Всё было.

Чего не было — так это возможностей тотального контроля. Если люди на него согласны — он вводится легко. А вот отменяется…

Главное, что нам следует запомнить: мы ни в коем случае не должны позволить идее «сами виноваты, с нами по-другому нельзя» завладеть нашим сознанием. Этот посыл «ты сам виноват, с тобой по-другому нельзя» — тот внедрённый жучок, который делает человека абсолютно управляемым. Беспомощным. Он хуже, чем вирус.

Помните, что врачи говорят: свежий воздух очень нужен. Движение очень нужно. Они нужны даже больным, и уж тем более — здоровым. Тем, кто перенесёт болезнь в лёгкой форме. Тем, кто создаст коллективный иммунитет. Наш лучший союзник в борьбе с вирусом — наш иммунитет. Стресс, депрессия, уныние — всё то, что обостряется подавлением человеческой воли и экономической активности и что, в свою очередь, обостряет хронические болезни, — это наши враги.

Да, мы «спасаем стариков», но вспомните: активные старики не любят сидеть дома в четырёх стенах. Они любят двигаться. Их жизнь продолжается. Сейчас весна — она будет звать людей на землю, в немалой части — стариков. И этот инстинкт такой же древний, как человечество. В нашей стране это ещё и инстинкт выживания: «весенний день год кормит». Его нельзя подавить без депрессий и стрессов. Которые, повторюсь, обостряют хронические заболевания.

Помните также: врачи говорят, что коронавирус уже никуда не уйдёт, такие вирусы не уходят. Мы переболеем. Мы научимся с ним жить. Это стихия.

Главное — не допустить, чтобы, используя стихию, установили контроль танки.