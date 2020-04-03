Ванкувер, Канада, , 10:04 — REGNUM Ролевая игра Darkest Dungeon получит новое дополнение под названием «Цирк Мясника». Оно добавит в проект PvP (игрок против игрока) режим, сообщает издание Eurogamer 3 апреля.

В «Цирке Мясника» игроки смогут выставить на бой против других пользователей команду из четырёх персонажей. Релиз необычного дополнения состоится в мае 2020 года.

Напомним, Darkest Dungeon — это пошаговая ролевая игра, вдохновлённая произведениями Говарда Лавкрафта. В ней игроки управляют командой из четырёх искателей приключений и сражаются с различными чудовищами.

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