Йоханнесбург, ЮАР, , 10:03 — REGNUM Больница в крупнейшем городе ЮАР, Йоханнесбурге, была закрыта после того, как у одной из медсестер было выявлено заражение коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa.

Предполагается, что женщина заразилась коронавирусом после посещения церковной службы в другой провинции в прошлом месяце. Более 60 человек, которые посещали ту же церковную службу, что и медсестра, были заражены вирусом. Один из них, пожилой пастор, умер от осложнений, связанных с COVID-19.

Все коллеги медсестры теперь находятся в изоляции. У некоторых из них начали проявляться симптомы COVID-19, сообщают журналисты. В настоящее время в стране ведут поиск людей, которые могли контактировать с медсестрой, работавшей в родильном отделении больницы.

Со своей стороны, в обращении к гражданам министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе выразил обеспокоенность по поводу увеличения числа случаев локальной передачи коронавируса в стране.