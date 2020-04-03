Барнаул, , 09:56 — REGNUM Введение в Забайкальском крае полного запрета на продажу алкоголя корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской гордуме Оксана Молодых:

«По поводу полного запрета, — однозначно, решение вызовет некоторый всплеск поиска несанкционированного алкоголя и употребления, так сказать, непищевого алкоголя. Здесь важна статистика полиции и органов здравоохранения. Если статданные говорят о том, что результат уголовных деяний в «домашний» период печальнее, чем прогноз по сегодняшним ограничительным мерам по коронавирусу, то необходимо запрещать. Но эти факты должны сопоставить профессионалы.

То есть, грубо говоря, важно корректно оценить, какое зло будет наименьшим. Нужно тщательно спрогнозировать ущерб для здоровья нации при всех вариантах условий и понять, где мы больше людей потеряем. Несанкционированный алкоголь всегда даст прибавку по смертности, так же как и домашний режим. Необходимо взвесить вредность всех факторов и условий и потом принять решение. А ограничение по времени абсолютно вредно. Так как создает некую концентрацию в торговых точках».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 апреля, Забайкальский край решился на крайнюю меру — полный запрет на продажу алкоголя в период самоизоляции. Соответствующие поправки в законодательство были внесены после того, как выяснилось, что самоизоляция самым негативным образом повлияла на статистику «пьяных» преступлений. Но уже сегодня, 3 апреля, власти известили, что «сухой закон» продлится лишь до 6 апреля 2020 года.

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