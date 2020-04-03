Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Эффективность действий властей Грузии, направленных на борьбу с распространением коронавируса в стране, 2 апреля отметили сотрудники журнала Foreign Policy.

Автор статьи Одри Уилсон назвал США «эпицентром пандемии коронавируса» и привел примеры стран, в которых, по его мнению, для противодействия росту числа заболеваний COVID-19 приняты более эффективные меры.

«Несмотря на небольшую и слабую экономику, Грузия в конце февраля начала принимать серьезные меры, в том числе закрытие школ и проведение широкомасштабной диагностики. К настоящему времени в Грузии подтверждено 117 (на 3 апреля — 148, прим. — ИА REGNUM) случаев заболевания и ни одного случая смерти от COVID-19», — написал Уилсон.

Он также назвал успешным опыт по борьбе с распространением коронавируса в таких странах, как Канада, Южная Корея и Исландия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии был введен режим чрезвычайного положения 21 марта, когда в стране общее число случаев заражения достигло 49. 31 марта, когда этот показатель вырос до 110 случаев, грузинские власти объявили карантин и ужесточили ограничительные меры.

В США на начало 3 апреля известно более чем о 245 тыс. случаях заражения.

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