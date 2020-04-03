Кембридж, Великобритания, , 09:56 — REGNUM Британская студия Inkle анонсировала свою новую игру — пошаговую стратегию под названием Pendragon. Первый трейлер проекта был опубликован 2 апреля на YouTube-канале разработчиков.

В Pendragon игроки будут командовать рыцарями Круглого стола. Разработчики сообщают, что каждое решение геймеров будет иметь сильное влияние на дальнейшее развитие сюжета.

Релиз Pendragon состоится летом 2020 года. Игра выйдет в сервисе цифровой дистрибуции игр Steam.

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