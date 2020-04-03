Нур-Султан, , 09:55 — REGNUM Не путать специальные сборы с мобилизацией призвал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев 3 апреля на пресс-конференции, комментируя слухи в социальных сетях.

Он отметил, что при мобилизации все сферы государства переводятся на режим военного времени. «Об этом сейчас речь не идет», — сказал министр. По его словам, специальные сборы могут продлиться до трех месяцев.

Вместе с тем, при определении числа призывников на сборы местные органы власти будут отдавать предпочтения добровольцам. Работающие граждане сохранят за собой место, а также зарплату, считает Ермекбаев. Неработающие получат выплаты.

Напомним, 3 апреля заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Казахстана Руслан Шпекбаев заявил, что призывники будут патрулировать и дезинфицировать улицы, а также бороться с последствиями паводка.

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