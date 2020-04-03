Анкара, , 09:59 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что от коронавирусной инфекции в стране скончались 124 иностранных гражданина. Об этом 3 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление министра было сделано во время пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция предпринимает все необходимые усилия для возвращения домой всех иностранных граждан, находящихся на турецкой территории.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции привела к смерти порядка 53 тыс. человек по всему миру, число зараженных превысило 1 млн человек.

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